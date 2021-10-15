Олексій Данілов зазначив, що близько 50-52 тисяч осіб у піковий період можуть знаходитися в лікарнях.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголошує, що в Україні пік пандемії COVID-19 очікується з 20 жовтня до 4 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО.

"Ми прогнозуємо, що пік цієї пандемії прийде, скажімо так, на кінець цього місяця. Це буде десь період з 20, 25, 30 цього місяця по 4-5 наступного місяця", - заявив Данілов.

Він відзначив, що близько 50-52 тисяч осіб можуть у піковий період знаходитися в лікарнях. "Це виклик для нашої медичної системи", - наголосив Данілов.

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За 14 жовтня в Україні на коронавірус захворіли ще 13 624 особи, померли внаслідок цього захворювання 202 людини.

Серед нових хворих - 1777 дітей та 170 медичних працівників. Госпіталізували за добу 4947 пацієнтів, одужати вдалося ще 4591 особі.

Загалом за весь час пандемії в України захворіли понад 2,6 мільйона осіб, одужали - 2,3 мільйона. Померли внаслідок коронавірусної хвороби 60 137 українців.

З 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено у Херсонській області.

З понеділка, 18 жовтня, "червону" зону встановлять на території ще чотирьох областей - Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської.

Автор: Віталій Саєнко