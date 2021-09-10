За словами міністра Ляшка, за песимістичного сценарію потрібно понад 70 тисяч ліжок, з яких більш ніж половина із забезпеченням киснем.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявляє, що є три сценарії перебігу захворювання на COVID-19 восени.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання голови ВРУ Дмитра Разумкова про те, що на сьогодні на рахунках МОЗ є невикористані кошти.

Ляшко підтвердив, що на рахунках МОЗ залишилися кошти, оскільки, за його словами, влітку був спад захворюваності.

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"Є розуміння трьох сценаріїв перебігу хвороби – оптимістичний, помірний і песимістичний. І коли ми говоримо про песимістичний сценарій, то пікова потреба в ліжках становитиме 70 тисяч 378 ліжок, з них 49 тисяч 265 будуть потребувати підключення до кисню", - сказав він.

Ляшко переконує, що на сьогодні є кількість ліжок, яка "повністю забезпечить цю потребу".

За словами міністра, у разі пікової захворюваності на COVID-19, потрібні будуть додаткові кошти.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, в Україні стрімко погіршується ситуація із захворюваністю коронавірусом, країні час готуватися до переходу в "жовту зону" карантинних обмежень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Надя Пришляк