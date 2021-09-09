Введення обмежувальних заходів може зробити зростання захворюваності більш плавним, вважає лікар Борис Донський.

В Україні стрімко погіршується ситуація із захворюваністю коронавірусом, країні час готуватися до переходу в "жовту зону" карантинних обмежень.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив імунолог Борис Донський.

"До "жовтої зони" вже варто готуватися. Ви самі бачите цифри зростання, Динаміка неприємна. Не дивно, що через три дні буде 5 тис. (хворих з COVID-19 на день - ред.), а ще через п'ять днів вже буде під 10 тис., тому готуватися. Якщо ми почнемо зараз вводити певні обмежувальні заходи, то ми зможемо зробити цю криву, яка стрімко зростає, більш плавною", - зазначив лікар.

На його думку, зараз найбільш розумно було б активізувати вакцинацію в групах ризику.

"Це могло б не сильно вплинути на криву захворюваності, але вплинуло б на криву смертності. В цілому темпи вакцинації зараз кращі, ніж при попередньому міністрі. Але все одно недостатньо і трохи нераціонально в плані вибору груп. Пенсіонери зараз мають бути щеплені максимально, А вони щеплені мінімально, тобто стратегія щеплення була нераціональна", - уклав імунолог.

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Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував перехід в "жовту" зону епіднебезпеки.

Він нагадав, що відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються насамперед проведення масових заходів.

Міністр також підкреслив, що зараз в жодному регіоні країни немає підстав для переходу в "червоний" рівень епіднебезпеки.

ЗМІ з посиланням на джерела в Кабміні пишуть, що Україна може потрапити в "жовту" зону карантину не з наступного тижня, як планувалося раніше, а трохи пізніше. В уряді пояснюють, що додатковий час піде на розробку нових правил карантину в "жовтій" і "червоній" зонах. Дані правила ще належить затвердити уряду.

Тим часом, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що в Україні для вакцинованих проти COVID-19 громадян будуть введені два внутрішні сертифікати – "зелений" і "жовтий".

Напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що більшість протиепідемічних обмежень у "жовтих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19.

Автор: Дмитро Захаров