Голова МОЗ зазначив, що Україна може наблизитися до "червоної" зони епідемічної небезпеки

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував імовірність того, що у листопаді Україна може наблизитися до "червоної" зони епідемічної небезпеки та буде введено локдаун.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"Кузін чітко говорив, що по факту жовтень-листопад – це у нас період зростання захворювань на грип та подібні захворювання. Тому, в принципі, ми можемо прогнозувати, якщо не будете вакцинуватися, то в цей період може бути загострення. Чи буде локдаун, чи не буде, це залежатиме від індикаторів. Індикатори у нас виписані в постанові №1236, що опублікована", - сказав міністр.

На думку Ляшка, якщо українці будуть активно вакцинуватися, то навіть при зростанні кількості випадків коронавірусної хвороби, "ми можемо не мати того навантаження на систему охорони здоров'я, що було раніше".

Читайте такожЛяшко анонсував введення привілеїв для вакцинованих від COVID-19"І це дозволить нам проходити зростання без жорстких карантинних обмежень", - додав Ляшко.

При цьому він зазначив, що найближчим часом оприлюднить умови, за яких певні сфери економіки зможуть працювати під час "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

"Ми розглядаємо питання, як Франція, Іспанія, Велика Британія, США, коли зростає захворюваність, коли наші індикатори покажуть "червоний" рівень епіднебезпеки, що певні сфери економіки можуть працювати за певної умови, якщо... Ми найближчим часом проанонсуємо (такі умови), як це було зроблено по школах. Ми зробили це в липні, розуміючи, що буде навчальний рік", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у листопаді Україна може наблизитися до "червоної" зони епіднебезпеки, тоді й можуть ввести локдаун.

Автор: Леся Лещенко