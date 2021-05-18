Цього тижня до України має ще надійти інша частини партії вакцини Comirnaty американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що прибуття наступної партії вакцини від коронавірусної інфекції до України в рамках глобальної ініціативи COVAX очікується на тижні, який почнеться з 7 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав під час виступу у рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" у Києві.

"Чергова партія поставки вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX - вакцини Pfizer, вакцини мРНК - приїхала в Україну. Близько 130 тисяч доз вакцини. Це одна із поставок з партії 500 тис. доз вакцини, яка буде приходити впродовж цього тижня. Наступну поставку в рамках глобальної ініціативи COVAX, мРНК-вакцини, ми очікуємо на тижні із 7 червня", - заявив Ляшко.

Водночас, як повідомив Ляшко у коментарі кореспонденту УНІАН, впродовж цього тижня до аеропорту "Київ" (Жуляни) мають прибути нові вакцини.

"В п’ятницю о 10.35. Номер рейсу для всіх SRN6938. Літак з Варшави. Розчинник окремим рейсом 19 травня", - зазначив Ляшко.

Вакцина проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, до кінця цього тижня UNICEF має доправити до України всього 473 тис. 850 доз вакцини Comirnaty спільного американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech у рамках ініціативи COVAX, а також розчинник для ін’єкцій.

Сьогодні, 18 травня, до аеропорту "Київ" прибуло 122 тис. 850 доз вакцини Comirnaty.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

В Україні станом на ранок 17 травня від COVID-19 щеплено 940 тис. 160 людей, з них отримали одну дозу – 940 тис. 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 18 тис. 394 особи (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

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Автори: Костянтин Гончаров, Віталій Саєнко