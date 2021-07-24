Бланк Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 можна роздрукувати самостійно, але без печатки він недійсний, наголосили у МОЗ.

Всі, хто отримав дві дози вакцини проти коронавірусу, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 у свого сімейного лікаря. Роздрукувати бланк можна вдома.

Про це повідомило МОЗ, розмістивши посилання на бланк "Ковідного паспорта".

У повідомленні сказано, що лікар або пацієнт можуть самостійно роздрукувати бланк Міжнародного свідоцтва на звичайному білому папері формату А4. Свідоцтво необхідно буде заповнити англійською та українською мовами. У самому бланку зазначено, що його також можна заповнити французькою: допускається заповнення або в друкованому вигляді, або вручну. При засвідченні його у лікаря пацієнту необхідно мати при собі закордонний паспорт, щоб його дані були правильно внесені в документ про вакцинацію.

"Ваше ім'я латиницею повинно бути записано так, як і в паспорті", - нагадує МОЗ.

Отримавши свідоцтво, необхідно переконатися, що на ньому стоїть офіційний штамп медичної установи і підпис сімейного лікаря. МОЗ нагадує, що цей документ діє тільки при використанні вакцини або інших профілактичних засобів, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

У самому свідоцтві уточнюється, що воно повинно бути підписано власноручно лікарем або уповноваженим медичним працівником, який здійснює нагляд за вакцинацією. Підпис цього лікаря не може вважатися заміною офіційної печатки установи охорони здоров'я. Документ буде вважатися недійсним, якщо в нього були внесені будь-які зміни і доповнення, а також є незаповнені графи.

Термін дії свідоцтва закінчується в той день, коли закінчується строк дії введеної вакцини.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко