Протягом доби працювали: 655 мобільні бригади, 2 тис. 280 пунктів щеплення та 127 центрів вакцинації.

В Україні новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу – за 21 липня вакциновано 120 тис. 090 людей

Про це повідомляє МОЗ України у Facebook.

"Новий рекорд щеплень за добу! 120 090 людей вакциновано проти COVID-19 21 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали: 655 мобільні бригади, 2 тис. 280 пунктів щеплення та 127 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 українців, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Також вже стало відомо, що 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не працюють. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Автор: Костянтин Гончаров