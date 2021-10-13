Міністр Віктор Ляшко заявив, що канікули хочуть перенести на тиждень раніше з однієї причини.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, для чого МОЗ запропонувало розпочати осінні канікули в школах з 18 жовтня.

Про це він розповів в ефірі ТСН.

Ляшко наголосив, що школи не закриваються на карантин та не переходять на дистанційну освіту. Міністр заявив, що канікули хочуть перенести на тиждень раніше з однієї причини.

"Коли ми запускаємо канікулярний період - зменшуємо активність дорослого населення. Люди менше відвозять дітей до школи, менше користуються громадським транспортом, менше контактують. Тим самим ми зменшуємо соціальну активність", - пояснив він.

Ляшко розповів, що за прогнозами МОЗ, перенесення канікул таким чином на 15% збиває темпи приросту захворюваності на COVID-19.

"Для того, щоб зменшити темпи приросту інфікованих на COVID-19 серед дорослого населення, ми пропонуємо розпочати раніше канікули. Зараз на цій хвилі нам треба застосувати протиепідемічні норми, які б спрацювали і дали б ефект", - підсумував міністр.

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Нагадаємо, як писав УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України ініціювало дострокові канікули для школярів. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня підтримала їхню пропозицію звернутися в установленому порядку до обласних та Київській міській держадміністрацій з пропозицією перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.

Автор: Олег Давигора