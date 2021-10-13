Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, для чого МОЗ запропонувало розпочати осінні канікули в школах з 18 жовтня.
Про це він розповів в ефірі ТСН.
Ляшко наголосив, що школи не закриваються на карантин та не переходять на дистанційну освіту. Міністр заявив, що канікули хочуть перенести на тиждень раніше з однієї причини.
"Коли ми запускаємо канікулярний період - зменшуємо активність дорослого населення. Люди менше відвозять дітей до школи, менше користуються громадським транспортом, менше контактують. Тим самим ми зменшуємо соціальну активність", - пояснив він.
Ляшко розповів, що за прогнозами МОЗ, перенесення канікул таким чином на 15% збиває темпи приросту захворюваності на COVID-19.
"Для того, щоб зменшити темпи приросту інфікованих на COVID-19 серед дорослого населення, ми пропонуємо розпочати раніше канікули. Зараз на цій хвилі нам треба застосувати протиепідемічні норми, які б спрацювали і дали б ефект", - підсумував міністр.
Читайте такожМОН підтримало рекомендацію МОЗ розпочати канікули у школах з 18 жовтня
Нагадаємо, як писав УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України ініціювало дострокові канікули для школярів. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня підтримала їхню пропозицію звернутися в установленому порядку до обласних та Київській міській держадміністрацій з пропозицією перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.