Наразі спостерігається висока зацікавленість в ревакцинації серед літніх ізраїльтян.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю навели статистику ревакцинації людей у віці 60+ третьою дозою препарату проти коронавірусу. На сьогодні щеплення отримали вже понад 250 тисяч людей.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на Mignews, 262 563 громадян вакцинувались всього за 4 дні.

Як відзначають в місцевому МОЗ, спостерігається висока зацікавленість в ревакцинації серед літніх ізраїльтян. Ще 381 тисяча людей записалася в чергу на отримання третьої дози вакцини.

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COVID-вакцинація третьою дозою: що відомо

Ізраїль першим у світі схвалив введення третьої дози вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.

ВООЗ хоче заборонити на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця вересня, щоб всі наявні запаси вакцин направити тим, хто поки їх не отримав.

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Автор: Вікторія Гордієнко