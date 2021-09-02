Але зауважують, що додаткові дози можуть бути потрібні в окремих випадках, наприклад, для людей з ослабленою імунною системою, або тих, в кого організм не відреагував належним чином на початкове щеплення.

Європейський центр із запобігання і контролю над хворобами оприлюднив рекомендації для країн Європейського Союзу, що масове щеплення так званою третьою, або підсилюючою дозою вакцини проти COVID-19 не потрібне.

Про це пише Голос Америки.

У документі наголошено, що статистичні дані про результати щеплень підтверджують, що повна вакцинація "високою мірою захищає від пов’язаних з COVID-19 госпіталізацій, важкого перебігу хвороби і смертей".

"...Нема нагальної потреби робити щеплення підсилюючими дозами вакцин повністю вакцинованим представникам загального населення", - підкреслюють фахівці.

Читайте такожPfizer починає випробування таблеток від коронавірусу на людяхПри цьому зауважують, що додаткові дози можуть бути потрібні в окремих випадках, наприклад, для людей з ослабленою імунною системою, або тих, в кого організм не відреагував належним чином на початкове щеплення.

Європейське агентство також наголошує на потребі вивчення додаткових даних, щоб визначитися з подальшими діями, коли йдеться про щеплення підсилюючими дозами вакцин проти COVID-19.

Як зазначається, питання щодо масового щеплення третьою дозою викликає суперечки, зокрема на тлі закликів Всесвітньої організації охорони здоров’я, аби забезпечені вакцинами багаті держави спочатку зосередилися на повній вакцинації вразливого і дорослого населення у себе, а також в бідніших країнах світу.

Але в деяких країнах, зокрема в Ізраїлі та в Угорщині, вирішили вже зараз пропонувати третю дозу вакцин для загального населення.

У США Адміністрація з контролю над продуктами харчування, а також Центр з контролю над захворюваннями ще не оприлюднювали офіційних рекомендацій щодо масового щеплення американців посилюючими дозами.

Водночас головний хірург США Вівек Мурті у серпні повідомив про "план підсилення вакцинацій від COVID-19", який зокрема передбачатиме щеплення третьою дозою для певних широких категорій людей.

"Це включає медпрацівників, мешканців геронтологічних центрів та інших осіб старшого віку. Ми також вакцинуватимемо мешканців будинків постійного догляду", - заявив американський посадовець.

Автор: Інна Андаліцька