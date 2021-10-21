Віктор Ляшко заявив, що Україна виходить на рівень європейських країн за 4-5 місяців.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив на позитивній динаміці вакцинації від COVID-19 у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

"Якщо говорити про динаміку вакцинації, то відбувається зростання вакцинованих - три дні підряд добовий рекорд - вчора 251 тисяча за добу зроблено", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що якщо врахувати ситуацію з доставкою вакцин раніше, то сьогодні Україна виходить на той рівень, на який європейські країни виходили за 4-5 місяців.

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні встановлено черговий рекорд вакцинації – вчора щеплення від COVID-19 отримали понад 250 тис. осіб. Одну дозу отримали 165 тис. 649 людей, повністю імунізовані - 85 тис. 605 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 373 тис. 550 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 743 тис. 615.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк