Пункти щеплень та центри масової вакцинації проти COVID-19, зокрема й ті, що розташовані у торговельно-розважальних центрах, працюють у всіх регіонах незалежно від рівня епіднебезпеки.

Люди, які прийшли робити щеплення у пунктах вакцинації, що розташовані в торговельно-розважальних центрах, можуть відвідати ТРЦ без тесту чи сертифікату вакцинації навіть у "червоній" зоні епіднебезпеки.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що пункти щеплень та центри масової вакцинації проти COVID-19, зокрема й ті, що розташовані у торговельно-розважальних центрах, працюють у всіх регіонах незалежно від рівня епіднебезпеки.

Так, МОЗ нагадує, що вакцинуватись проти COVID-19 у центрах вакцинації можна і в регіонах, де встановили червоний рівень епіднебезпеки, зокрема й у пунктах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах.

"Наразі в Україні діють карантинні правила, відповідно до яких відвідувати торговельно-розважальні центри на червоному рівні можна лише за умови 100% вакцинації проти COVID-19 або ж наявності чинного негативного тесту на коронавірусну хворобу. Проте у випадку, якщо людина прийшла до центру вакцинації, який розташований саме в ТРЦ, суб’єкт господарювання може дозволити їй зайти для отримання щеплення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в такому випадку суб’єкту господарювання треба точно бути впевненим, що людина пішла робити щеплення, і переконатись, що після отримання щеплення громадянин залишив заклад.

У зв’язку з цим МОЗ рекомендує облаштувати додатковий вхід та вихід для тих, хто бажає вакцинуватись у закладах, доступу до яких без документу про вакцинацію або негативного тесту немає, а також перевіряти довідки про вакцинацію чи результати тестування на вході в непродовольчі магазини.

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Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 26 488 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1654 дитини та 488 медпрацівників.

Понад 11 млн українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, з початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 086 тис. 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 762 тис. 884. Загалом проведено 18 млн 848 тис. 929 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Катерина Гірник