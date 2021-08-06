Київська влада вирішила перейняти досвід іноземних держав і почала заманювати українців вакцинуватися від коронавірусу — нагороджуючи їх за це квитками на футбольні матчі.
Про це повідомили у Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Квитки можна буде отримати після імунізації в центрі масової вакцинації, який відкрився 1 серпня в столичному ТРЦ Blockbuster Mall. Наразі квитки видають на один з двох матчів:
- "Шахтар" - "Олександрія" (7 серпня);
- "Шахтар" - "Генк" (10 серпня).
Обидва матчі відбудуться на НСК "Олімпійський" у Києві.
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Записатися на вакцинацію можуть всі охочі віком від 18 років через онлайн-систему HELSI. Але щеплення в ТРЦ роблять тільки вакциною CoronaVac від китайської фармкомпанії Sinovac Biotech.
Як вже повідомляв УНІАН, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан допустив введення обов'язкової вакцинації українців від коронавірусу.