У КМДА прокоментували велике скупчення людей біля центру вакцинації.

У Києві у центрі вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру почали робити щеплення препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech особам старше 60 років.

Про це повідомляє медична інформаційна система HELSI.me у Telegram.

"Сьогодні в МВЦ почали щепити вакциною від Pfizer людей від 60 років", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що біля МВЦ є дві черги: по запису та "жива".

Всі, хто хоче щепитись вакциною від Pfizer, мають бути записані через helsi.me. В порядку "живої" черги цією вакциною не щеплять. Також в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для усіх охочих.

Прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська прокоментувала УНІАН скупчення людей біля МВЦ.

"Вакцинація проводиться виключно за записом в системі HELSI.me. Люди приходять на свій час. Те, що там черги, – як на це можна вплинути? Для кожної людини визначений окремий час, максимально для себе зручний. Якщо в людини час на 13:00, а вона вирішила прийти на 10:00, що ми можемо з цим зробити? Ми анонсували цей запис ще у вівторок чи середу", - заявила вона.

Також вона зазначила, що наразі вакциною від COVID-19 Pfizer щеплюють лише осіб старше 60 років згідно з рекомендаціями МОЗ України.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у МОЗ повідомили, що вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech використовуватимуть для проведення щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

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Автор: Костянтин Гончаров