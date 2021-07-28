Зміни здебільшого стосуватимуться доступу родичів до дорослих реанімацій.

У МОЗ можуть внести зміни до наказу 592 про доступ до реанімацій, зокрема, встановити графіки відвідування дорослої реанімації.

Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов'як, пише LB.ua.

За її словами, наказ потребує доопрацювання з урахуванням умов, які є в українських реанімаціях.

"Зараз ми напрацьовуємо певні зміни до наказу 592, оскільки є ряд проблем, що пов’язані з умовами реанімацій, які не завжди дозволяють одномоментно перебувати у приміщенні кільком людям. Є ряд проблем, ряд вимог, також ситуацію змінив ковід. Ми маємо напрацювати правила зрозумілі всім", — розповіла Садов'як.

Вона зазначила, що зміни здебільшого стосуватимуться доступу родичів до дорослих реанімацій. Суттєвих змін до правил перебування батьків у дитячих реанімаціях не передбачається.

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Однак озвучувати конкретні зміни заступниця міністра поки що відмовилася.

"Ми лише на етапі опрацювання, коли будуть готові конкретні напрацювання, ми вийдемо в публічний простір. Те, що діти мають перебувати з батьками в реанімації 24/7, не обговорюється. Єдине, що можуть бути рекомендації стосовно присутності одного з батьків. Що стосується дорослих, то там треба дещо зробити, звернути увагу на застереження лікарів. Наша Асоціація анестезіологів та реаніматологів проводили внутрішнє опитування і є ряд слушних пропозицій, які, я думаю, ми будемо враховувати. Ми також аналізували світову практику і в питаннях, які стосуються дорослих, дуже важлива приватність і конфіденційність. Тому можливо, згідно з внутрішнього розпорядку, будуть графіки, коли родичі зможуть відвідувати пацієнтів", — говорить Садов'як.

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Автор: Олександр Топчій