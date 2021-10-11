Як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, тестування є одним зі способів перервати ланцюг інфікування коронавірусом.

Кабінет міністрів виділив 150 млн грн на забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику COVID-19.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

"Коронавірусна хвороба, а особливо штам "Дельта", поширюється дуже швидко. Тому ми повинні вживати всіх можливих заходів для оперативного реагування, зокрема, тестувати осіб із будь-якими симптомами ГРВІ, відстежувати контактних осіб. Тестування є одним із способів перервати ланцюг інфікування", – наголосив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, кошти виділили за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Читайте такожЛяшко розповів про особливості штаму "Дельта" в УкраїніУ МОЗ також зазначили, що додатково очікується поставка 2 млн експрес-тестів за кошти спеціального фонду державного бюджету за програмою "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Це дозволить покрити додаткову потребу закладів охорони здоров’я для діагностики COVID-19 та забезпечити безкоштовне тестування осіб з підозрою на коронавірусну хворобу.

Коронавірус в Україні: статистика

За минулий тиждень в Україні зафіксовано 90 тисяч 79 нових випадків COVID-19, тоді як тижнем раніше було виявлено 64 тисяч 606 випадків.

За минулу добу в Україні виявили 8832 людини з коронавірусом, у тому числі 863 дитини та 78 медпрацівників. У лікарні госпіталізували 2 672 людини. Від ускладнень хвороби померли 207 хворих. Водночас одужали 2 053 людини.

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Автор: Леся Лещенко