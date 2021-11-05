Жінка зізналася, що не щеплена під тиском медиків. Походженням недостовірного сертифіката займаються правоохоронці.

В Ізмаїлі Одеської області в реанімації перебуває не щеплена від COVID-19 пацієнтка, у якої був сертифікат про вакцинацію.

Як повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков, жінка була госпіталізована у тяжкому стані.

У неї підтвердився коронавірус, але при цьому був сертифікат, який нібито підтверджує вакцинацію.

"Стан жінки ускладнений супутньою патологією. Тому вона під постійним наглядом медиків...", - сказав Волошенков.

При цьому він акцентував на тому, що історія з сертифікатом і стан пацієнтки – різні, незалежні один від одного питання.

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За його словами, невідомо, чи було б її лікування іншим, якби медики спочатку знали, що документ про наявність щеплення не відповідає дійсності.

"Це – гіпотетичне запитання", - сказав чиновник, додавши, що походженням сертифіката (фальшивка це чи інше порушення) займаються правоохоронні органи.

Як повідомили у департаменті охорони здоров'я Одеської ОДА, інцидент стався в місті Ізмаїл, де кілька днів тому в Дунайську обласну лікарню поступила зазначена пацієнтка. Її привезли з Кілійської районної лікарні, де вона лікувалася два дні, а до цього 10 днів займалася самолікуванням вдома. Стан хворої різко погіршувався, хоча в медичній карті пацієнтки був вказаний сертифікат з двома дозами вакцини.

Як зазначив генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков, він не може стверджувати, що це підроблений сертифікат. Зокрема, документ може бути справжнім, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалася.

До неї була направлена медична комісія, щоб провести комісійний огляд.

"У палаті в присутності медичної сестри, мене і завідувача ковід-відділенням їй сказали: "Ви – у вкрай тяжкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи були ви вакциновані. Від цього залежить ваше життя – потрібні різні препарати та різні дози". Тоді вона взяла за руку завідувача відділенням і сказала: "Я не вакцинована", – розповів Гайдуков.

2 листопада жінку перевели до реанімації – її стан продовжує погіршуватися, їй потрібна активна киснева терапія, можливо, навіть переведення на апарат штучної вентиляції легень.

Керівництво лікарні повідомило про цей випадок не тільки департамент охорони здоров'я ОДА, а й Службу безпеки України.

На думку Гайдукова, стан пацієнтки міг погіршитися в результаті лікування вдома.

"Сьогодні жінка у тяжкому стані не тільки фізично, а й, напевно, морально. В результаті постраждати може і лікар, який брав у цьому участь. Наразі є попит на сертифікати, тому з'являється і пропозиція. Вважаю, що треба карати, перш за все тих, хто просить надати такі "документи", – заявив Гайдуков.

У Дунайській лікарні наразі на лікуванні перебуває близько 150 осіб з COVID-19.

Нагадаємо, в СБУ констатують, що торгівля фальсифікованими COVID-сертифікатами стає масовою, а ціни на них знижуються.

Як повідомляв УНІАН, Нацполіція з початку року зареєструвала близько 870 кримінальних проваджень за фактами підробки документів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Лариса Козова