Якщо спочатку зловмисники правили за підроблені документи про вакцинацію інколи по 500 доларів, то тепер продають за 50 доларів.

У Службі безпеки констатують, що торгівля фальсифікованими COVID-сертифікатами набуває масовості, а ціни на них знижуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Він зазначив, що боротьба з подібними злочинами – це прерогатива Національної поліції, однак з огляду на те, що такі фальсифіковані документи псують міжнародний імідж України, СБУ також задіяна в боротьбі такими злочинами.

"З урахуванням масштабу та негативного впливу на імідж України СБУ вживає заходів і відслідковує ці моменти. Це масштабне явище. Цим займається не одна, і не 5, і не 10 груп. З урахуванням великого попиту на ці фальшиві сертифікати, з урахуванням того, що є люди, які не хочуть вакцинуватися, але, з урахуванням обмежень, вимушені шукати шляхи, є і злочинці, які здійснюють таку діяльність. Вони пов’язані як з лікарями, так і з туристичними агенціями, і таких посередників надзвичайно багато. Ми співпрацюємо з кіберполіцією, з Міністерством цифрової трансформації, з МОЗ. Робота постійно ведеться. Але, на жаль, масштабність цього явища така, що недостатньо знешкодити одну, дві, три групи", - сказав Вітюк.

Читайте такожВакциновані від COVID-19 мають у десять разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені - ЛяшкоВін додав, що масштабності розповсюдження цих злочинів сприяє не лише попит на фальсифіковані документи, але й відносно несуворе покарання їх підробку.

"Це не вбивство, не державна зрада, кримінальна відповідальність не є такою суворою. Стосовно доходів злочинців, то початково ми фіксували ціни навіть у 500 доларів за фальшивий сертифікат, але виник великий попит, виникла пропозиція і зниження ціни. Нещодавно викрита група брала по 50 доларів за фальшивий сертифікат. 50 помножте на 1000 і маємо їхній прибуток. А є і більші об’єми. Проте, я думаю, якщо робота по виявленню буде продовжуватися, і конкретні посадові особи отримають вироки суду, то ситуація покращиться", - наголосив Вітюк.

Як повідомляв УНІАН, Нацполіція з початку року зареєструвала близько 870 кримінальних проваджень за фактами підробки COVID-документації.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитро Хилюк