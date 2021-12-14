В Європі рівень захворюваності на коронавірус залишається дуже високим, але з'явилися ознаки стабілізації ситуації, зазначили в Київській школі економіки.

Україна вийшла із десятки великих країн Європи за рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19 і наразі перебуває на 12-й позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Захворюваність в Європі стабілізувалася на абсолютному історичному максимумі захворюваності… Поки ще ми не говоримо про тренд на стабілізацію, а говоримо про початок ознак стабілізації в Європі, але рівень захворюваності залишається дуже високим. Це абсолютний рекорд, континентальний рекорд серед усіх інших континентів за весь час пандемії та історичний рекорд для Європи в цілому", – зазначив він.

Читайте такожТретя хвиля коронавірусу в Україні вже виходить зі свого піку – KSEЗа словами Ганиченка, наразі ситуація в Європі залишається дуже напруженою, але є перший позитивний сигнал – принаймні один тиждень захворюваність в Європі перестала зростати.

Однак, на думку фахівців, ризик такого зростання все ще залишається високим.

Зокрема, показники захворюваності у Швеції, Франції, Італії та Португалії продовжують зростати.

"Україна продовжує спадати вже місяць і ми бачимо стабільний тренд спадання захворюваності. За останній тиждень нові виявлені випадки зменшилися на 17% в Україні і стабільними темпами вже п'ятий тиждень поспіль падають", – повідомив експерт.

Він розповів, що Україна вийшла із ТОП-10 великих країн Європи за рівнем захворюваності та наразі перебуває на 12-й позиції.

Нагадаємо, 2 листопада Юрій Ганиченко говорив, що захворюваність на COVID-19 в Україні удвічі перевищує середній показник у Європі.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Антоніна Доломанжи