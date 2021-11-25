Захворіли шестеро вихованців дитсадка, а також їхні родичі - два школярі та бабуся.

У селі Виноградівка Болградської ОТГ Одеської області через спалах кишкової інфекції закрили дитсадок "Джерельце".

Про це повідомив один з місцевих інтернет-ресурсів.

Зазначається, що на карантин закрили дитячий садок у зв'язку з тим, що шестеро дітей з різних груп з симптомами гострої кишкової інфекції доставлені в інфекційне відділення Болградської районної лікарні. З аналогічними симптомами звернулися за допомогою медиків двоє місцевих школярів та їхня бабуся – родичі двох вихованців вищеназваного дитсадка.

Діти і жінка були доставлені в лікувальний заклад з 20 по 23 листопада. У них температура тіла від 37,2 до 40 градусів, болі в животі, слабкість, блювота і діарея.

Проводяться відповідні дослідження. За фактом відкрито провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у місті Чорноморськ Одеської області харчове отруєння отримали шість вихованців дитсадка. За попередніми даними, у дітей у віці 4-5 років – гостра кишкова інфекція.

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Автор: Лариса Козова