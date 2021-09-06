Наразі зразки води, готової їжі та продуктів із гімназії відправили до Держпродспоживслужби.

В одній із гімназій Києва минулого тижня багатьом дітям стало дуже зле. В результаті у майже 200 вихованців навчального закладу були однакові симптоми - температура, діарея і блювота.

Як ідеться у сюжеті ТСН, 2 вересня після уроків дітям у гімназії стало погано. Додому вони добиралися вже з симптомами кишкової інфекції. А наступного дня в однієї з учениць діагностували норовірус - один з типів кишкової інфекції. Решта дітей аналіз поки не здавали, але наголошується, що за ними інфікувалися і деякі батьки.

Наразі школярів з такими самими симптомами щонайменше 170. Вони навчаються у різних класах, з 2-го по 5-й.

У самій гімназії інцидент поки що не коментують. Зразки води, готової їжі та продуктів відправили до Держпродспоживслужби. За словами однієї з мам постраждалих, її дитина була біла, як простирадло.

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Зазначимо, норовірусна інфекція – це гостра кишкова інфекція, збудником якої є норовірус - один з різновидів ентеровірусів.

Норовірус найчастіше викликає діарею і сильну блювоту, але іноді може бути і тільки блювота. Порушення з боку травної системи можуть супроводжуватися м'язовими, головними болями і слабкістю. Зазвичай симптоми норовірусної інфекції проходять самі через 12-72 години.

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Автор: Вікторія Гордієнко