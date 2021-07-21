Ситуація з COVID на окупованому півострові швидко погіршується.

Окупаційна адміністрація РФ у Криму може достроково завершити туристичний сезон на півострові, якщо захворюваність коронавірусом стане катастрофічною.

Як повідомляє "Интерфакс", відповідну заяву зробив так званий глава Криму Сергій Аксьонов. За його словами, зараз планів закрити півострів для туристів немає, попри погіршення ситуації з COVID. Але він вже отримує вимоги закрити Крим від туристів.

"Поки рішень таких немає і планів немає, але якщо ситуація перевалить за якусь катастрофічну позначку, то що робити, доведеться. Буде важко, звичайно, але тим не менш", - сказав Аксьонов.

Він звернувся до місцевого населення і до бізнесу із закликом дотримуватися соціальної дистанції і масочного режиму, щоб не допустити зростання захворюваності.

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За даними російської адміністрації на півострові, три тижні тому на півострові реєстрували від 250 до 280 випадків зараження COVID-19 на добу, за останній тиждень - від 375 до 409. На ранок 21 липня оперштаб повідомив, що добовий приріст в Криму склав 404 нових випадки зараження.

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Автор: Дмитро Захаров