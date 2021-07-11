За даними окупаційної адміністрації, 286 випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 73 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 - ввезені з-за кордону.

В окупованому Криму за добу підтверджено 368 випадків коронавірусної хвороби – це новий антирекорд за весь період пандемії.

Про це повідомляє підконтрольне РФ агентство "Крыминформ", посилаючись на "главу Криму" Сергія Аксьонова.

Так, 286 випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 73 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 випадків завезені із-за кордону.

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Всього за добу в Криму було обстежено 5 675 осіб, виписано 153 пацієнта.

Попередній антирекорд захворюваності був зафіксований в Криму 13 січня, тоді повідомлялося про 365 випадків.

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Автор: Дмитро Захаров