Також цього року до надання медпослуг з діагностики, лікування та супроводу осіб з ВІЛ долучають заклади первинної меддпопомоги.

В Україні цього року пацієнти з ВІЛ зможуть отримувати препарати антиретровірусної терапії у свого сімейного лікаря і перебувати безпосередньо під його наглядом.

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Як повідомили у Національній службі здоров’я України, надавати послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб з ВІЛ зможуть також заклади первинної медичної допомоги.

У НСЗУ звертають увагу, що за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед країн центральної Європи та Східної Азії Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції. За два перших місяці цього року в Україні офіційно зареєстрували 2 тис. 396 нових випадків зараження на ВІЛ та 702 випадки СНІДу.

Попри те, що тестування та лікування є безоплатними, згідно з дослідженням "Індексу стигми людей з ВІЛ в Україні", 68% таких пацієнтів зволікають з початком лікуванням. Кожна третя людина з ВІЛ досі або не знає про свій ВІЛ-статус, або залишається поза межами медичного нагляду і, відповідно, не отримує антиретровірусної терапії, яка дозволяє людям з ВІЛ жити повноцінним життям.

ВІЛ/СНІД в Україні: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька