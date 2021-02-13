Разом з тим за бажанням громадяни матимуть змогу отримувати свідоцтва про вакцинацію, якщо вони будуть необхідні для поїздок в інші країни.

В Україні не запроваджуватимуть паспорти імунізації, але можлива видача довідок про отримання щеплення від коронавірусу.

Читайте такожВ Україні на вакцинацію від COVID-19 записалися уже майже 60 тисяч медиків - ЛяшкоПро це на зустрічі з журналістами повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що вводити паспорти імунізації немає сенсу, оскільки найближчим часом буде обмежений доступ до вакцин від коронавірусу.

"Зараз їх неправильно вводити, тому що дуже обмежений доступ до вакцини. А пізніше, коли буде масова вакцинація, рівень захворюваності впаде, карантинні обмеження будуть зніматися, значить, і "імунний паспорт" втратить сенс. Така моя позиція", - сказав Ляшко.

Разом з тим, за його словами, за бажанням громадяни матимуть змогу отримувати свідоцтва про вакцинацію, якщо вони будуть необхідні для поїздок в інші країни.

Також Ляшко розповів, що Україна вже наступного тижня має отримати першу партію вакцини від COVID. Це буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, вакцинація стартує наступного дня після отримання.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

10 лютого стало відомо, що Єврокомісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Автор: Леся Лещенко