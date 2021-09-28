Від початку вакцинальної кампанії в Україні уже щеплено 6 млн 851 тис. 531 людину.

З початку оголошення в Україні "жовтого рівня" епіднебезпеки, кількість введення доз вакцини проти COVID-19 зросла майже на 25%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, зокрема за минулу добу, 27 вересня, проти коронавірусу в Україні вакцинували 119 378 громадян. 70 004 з них отримали першу дозу препарату. А 49 374 людей щепились другою дозою, тим самим завершивши курс імунізації.

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Впродовж доби працювали 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення та 344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 359 741 щеплення.

Зазначимо, для імунізації проти коронавірусу в Україні використовували 5 різних видів вакцин: Covishield (AstraZeneca індійського виробництва), CoronaVac від компанії Sinovac, Cominarity від компаній Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen від компанії Johnson & Johnson та Moderna. З них одна (Janssen) є одноразовою, тобто вводиться всього 1 раз.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, МОЗ планує запровадити обов'язкову вакцинацію для людей певних професій. До переліку, який планує скласти МОЗ, входять, зокрема, педагоги та чиновники.

22 вересня Кабінет міністрів підтримав впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Європейський суд з прав людини цьогоріч підтвердив, що обов`язкова вакцинація є законною і не порушує прав людини.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Світлана Закелова