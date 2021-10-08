Перелік працівників, для яких вакцинація є обов'язковою, планують розширити.

До переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

"Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг", - зазначив він.

Обов'язкова вакцинація в Україні: що відомо

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом від 4 жовтня 2021 року № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 7 жовтня, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, що будуть робити із нещепленими працівниками зі списку обов’язкової вакцинаціїЗокрема, серед них працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ, незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинності через один місяць з дня його публікації.

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Автор: Леся Лещенко