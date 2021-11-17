Нові норми стосуються й продажу лікарських засобів через інтернет.

Верховна Рада України запровадила штрафи до 6 800 гривень за продаж лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів у заборонених законодавством випадках та встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам) (реєстраційний номер 5123-1)" проголосували 315 народних депутатів.

Внесені зміни передбачають штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 гривень) за реалізацію (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах особі, яка не досягла 14-річного віку. Це стосується і продажу з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами), а також доставки лікарських засобів кінцевому споживачу – особі, яка не досягла 14-річного віку.

Читайте такожPfizer дозволила іншим компаніям виробляти свої таблетки проти COVID-19За повторне вчинення такого порушення протягом року передбачено штраф від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 до 6 800 гривень).

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)".

Як повідомляв УНІАН, у липні Верховна Рада заборонила продаж лікарських засобів особам, які не досягли 14 років. А у вересні парламент схвалив законопроект щодо реєстрації та рекламування ліків.

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Автор: Надя Пришляк