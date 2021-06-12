У центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Їх робитимуть мобільні медичні бригади.

Сьогодні в Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

У центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Їх робитимуть мобільні медичні бригади.

У центрах вакцинують тих людей, які записалися через додаток "Дія".

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Центри вакцинації відкрилися:

у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

в Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

в Херсонській області - 3 центри в Херсоні;

в Чернівецькій області - 2 центри в Чернівцях;

в Київській області - 3 центри. Два в Броварах та один у Білій Церкві;

в Києві - 1 центр;

у Тернопільській - 1 центр у Тернополі;

в Рівненській області - 1 центр в Рівному;

в Дніпропетровській області - 13 центрів. У Дніпрі 12 та один у Кривому Розі;

у Хмельницькій області - 2 центри: по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;

в Житомирській області - 1 центр в Житомирі;

в Черкаській області - 1 центр в Черкасах;

в Донецькій області - 1 центр в Маріуполі;

у Вінницькій області - 1 центр у Вінниці;

у Кіровоградській області - 1 центр в Кропивницькому;

у Харківській області - 1 центр у Харкові.

Ситуація у МВЦ: як вакцинують киян

У Києві сьогодні вже треті вихідні поспіль відкрився єдиний в столиці Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового ценрту. Там зранку у чергах зібралися сотні людей.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні зробили дві черги - по запису (людям повинна прийти СМС із підтвердженням) і без запису (в порядку живої черги). Зранку під МВЦ зібралося чимало охочих отримати щеплення. Деякі передбачливі взяли з собою стільчики, щоб трошки покращити своє очікування у черзі.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин.

Крім того, у Києві можна записатися на щеплення від коронавірусу у центрі вакцинації в МВЦ. Для цього потрібно зареєструватися на сервісі Helsi.me.

Вакцинація проти коронавірусу у Харкові

У Харкові Центр масової вакцинації на вул. Сумська, 56 вперше відкрив свої двері. У перший день роботи центру вже вишикувалась черга на щеплення.

Як пише Суспільне. Харків, щоб отримати вакцину проти COVID-19 у харківському центрі вакцинації, треба записатись через «Дію» або гарячу лінію МОЗ та отримати запрошення. Люди, які ще не отримали запрошення, але прийшли на вакцинацію сьогодні, зможуть отримати щеплення — 12 червня до центру запросили близько 300 людей, але привезли 400 доз вакцини, повідомили в ОДА.

Напередодні відкриття центру в.о. директора обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Волченко про запис через "Дію" або гарячу лінію МОЗ сказав наступне: "Є лист очікування і телефонують по листу очікування, відповідно до черги запису, тобто, хто перший записався".

За словами Волченка, люди, які 12 червня прийшли на вакцинацію, але не отримали запрошення, зможуть отримати щеплення. Посадовці "очікували, що таке може бути, тому підготували більшу кількість вакцини".

"Ми розраховували на 400 щеплень сьогодні, але запросили близько 300 людей, щоб був запас для тих людей, хто прийшов без виклику", — сказав Волченко.

Центри вакцинації у Львові: де можна отримати щеплення від коронавірусу

Від сьогодні у Львові почали працювати ще два додаткові центри вакцинації: в ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка. Центри вакцинації працюватимуть щовихідних.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, вакцинація у Львові здійснюється трьома вакцинами: в центрах вакцинації щеплення проводять препаратом CoronaVac, освітян на стаціонарних пунктах вакцинують Pfizer і також надійшла вакцина AstraZeneca для другої дози щеплення тим, хто вже отримав першу дозу.

«Зараз ми стараємось розгорнути більше локацій для проведення вакцинації. У Львові сформовано 38 бригад, з яких 17 мобільних і 19 стаціонарних», – додала Леся Кобецька, керівниця управління охорони здоров‘я ЛМР.

Нагадаємо, центр вакцинації в ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом, 7б) працюватиме в суботу та у неділю з 10.00 до 15.00 год, в Центрі Довженка (пр. Червоної Калини, 81) - в суботу та у неділю з 10.00 до 15.00 год, на «Арені Львів» - у суботу та в неділю з 10.00 до 18.00 год.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко