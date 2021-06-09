На вході до МВЦ потрібно буде показати смс-підтвердження разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія.

Медичний портал для пацієнтів Helsi.me запустив попередній запис на вакцинацію від COVID-19 у Києві до Міжнародного виставкового центру.

Як повідомили на офіційній сторінці HELSI у Facebook, попередній запис на вакцинацію наразі доступний лише у Києві.

"Тепер всі кияни можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем", - йдеться у повідомленні.

Щоб записатися на щеплення від коронавірусу потрібно на сайті Helsi.me вибрати зручний день та час для вакцинації і відправити заявку. Після цього користувач отримає смс із підтвердженням деталей запису.

Читайте такожНа вихідних проведуть масову вакцинацію від COVID у 10 містах України

На вході до МВЦ потрібно буде показати смс-підтвердження разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія.

Усі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у безкоштовному додатку Helsi.

Нагадування про необхідність введення другої дози також надійде до застосунку Helsi.

Вакцинація від коронавірусу в МВЦ

Директор департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург розповіла, що однією з причин черг під МВЦ є те, що громадяни, які приходять для щеплення, не мають підписаної декларації із сімейним лікарем. Вона закликала киян приходити на вакцинацію після підписання декларації. Для порівняння, за її словами, за 7 годин вакцинування освітян, які мають декларації, одна бригада в середньому щепить 200 осіб. За той же час в МВЦ щеплюють – близько 100.

Деякі громадяни, які вакцинувалися 5 червня, по 5 годин чекали біля МВЦ.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко