В КМДА нагадують, що перед плануванням вакцинації необхідно потурбуватися про декларацію з сімейним лікарем, адже її відсутність в 3-4 рази уповільнює процес вакцинації.

У Києві від сьогодні відкрили попередній запис на вакцинацію проти COVID-19 до Міжнародного виставкового центру через сервіс Helsi.me.

Як проінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 та не витрачати час у живій черзі.

Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти за прямим посиланням на сайт сервісу Helsi.me та вибрати день і час вакцинації. Підтвердження запису буде надіслане в смс-повідомленні, яке потрібно буде показати при вході до пункту вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку «Дія».

СЕО сервісу Helsi.me Євген Донець попередив, що цього тижня запис на вакцинацію від коронавірусу через цей сервіс доступний лише для киян.

Читайте такожУ Києві на вакцинацію проти COVID-19 вишикувалася чимала черга: люди займали місця з 5 ранку (фото, відео)«Проте ми сподіваємося, що скоро така можливість з’явиться і в мешканців інших міст», – додав він.

Також Донець розповів, що дані про проведену вакцинацію відображатимуться в безкоштовному додатку Helsi та в електронному кабінеті користувача на сайті. Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також надходитиме у додаток. Додаток helsi.me можна звантажити безкоштовно у AppStore та Google Play.

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург закликала киян, які зареєстровані в системі, пересвідчитися, що в електронному кабінеті вказано номер мобільного телефону, а також у тому, що він є актуальним.

Крім того, Гінзбург нагадала, що, плануючи відвідування центру вакцинації, слід потурбуватися про декларацію з лікарем, адже її відсутність в 3-4 рази уповільнює процес вакцинації, що створює неабиякі незручності і власне вакцинованому, і тим, хто стоїть в черзі, і лікарям.

Поворозник запевнив, що київська влада намагається створити максимально зручні умови для вакцинації містян.

«У Виставковому центрі відпрацьовано оптимальну логістику відповідно до стандартів ВООЗ для охочих щепитися. І сьогодні одне із основних завдань – це скоротити час очікування на вакцинацію в чергах, а найоптимальніше, щоб їх взагалі не було. Так, один із інструментів, який допоможе уникнути утворення черг, – це запис на вакцинацію на конкретний час. Таку можливість містянам дає сервіс Helsi.me. Записатися на вакцинацію зможе кожен, хто хоче зробити щеплення у Центрі вакцинації. Наступного тижня така можливість буде доступна для тих, хто вже підписав декларацію з сімейним лікарем», – зазначив Поворозник.

Нагадується, що для киян, старших 18 років, щеплення проти COVID-19 проводяться щовихідні у Міжнародному виставковому центрі (просп. Броварський, 15, корпус 4, вхід 4-А, ст. метро «Лівобережна»). Вакцинація безкоштовна. Також для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем в рамках реформи первинної ланки системи охорони здоров’я.

Сервіс Helsi.me – це сервіс запису на медичні послуги та безпечного зберігання медичних даних. Пацієнтам сервіс дозволяє швидко і зручно записуватися на прийом до лікаря, діагностику, аналізи, вакцинацію та замовляти медикаменти. Лікарням – брати участь у реформі охорони здоров’я та впорядкувати роботу клініки. Через сайт та застосунок Helsi.me щомісячно записують на прийом понад 2,5 млн пацієнтів. Системою користуються понад 1,3 тис. закладів охорони здоров’я та 49 тис. лікарів з усієї України.

Вакцинація від коронавірусу в Києві

Центр вакцинації проти COVID-19 відкрився у столиці 29 травня.

5 червня біля центру з ранку вишикувалася черга на вакцинацію. Чергу люди займали з 5-6 ранку, стояли під палючим сонцем, деякі кияни принесли з собою розкладні стільчики.

Влада запланувала, що охочі вакцинуватися повинні утворити дві черги: із тих, хто отримав смс-повідомлення із запрошенням, та з тих, хто зареєструвався на порталі або в застосунку «Дія», але не отримав відповіді (жива черга). Однак, як повідомили журналісти, всіх відправляли в одну чергу, через що деякі люди, які отримали запрошення, просто йшли додому.

Також центри вакцинації вже працюють в Одесі, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

У МОЗ заявили, що у вихідні дні 12-13 червня у 13 містах та Києві працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації.

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Автор: Вікторія Токарєва