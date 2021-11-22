Коронавірус за добу забрав 326 життів

Рівень захворюваності та смертності від COVID-19 в Україні традиційно знижується на вихідних. Станом на ранок, 22 листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, за минулу добу серед нових хворих 579 дітей та 74 медпрацівників.

При цьому госпіталізовано 2 501 особа, одужали 10 540 осіб, а вмерли - 326

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована:

у Дніпропетровській області - 864;

Миколаївській - 655;

Одеській - 451;

Запорізькій - 446;

Донецькій - 402

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 3 340 407 осіб;

одужали - 2 773 490 осіб;

померли - 81 598.

захворіли - 10 635 осіб;

одужали - 14 450;

померли - 377.

Коронавірус у Києві: дані на 22 листопада 2021

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 358 осіб, 32 хворих померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Facebook.

За його інформацією, серед нових хворих 196 жінок віком від 18 до 92 років, 137 чоловіків віком від 18 до 85 років, а також 25 дітей - 13 дівчаток від 1 до 17 років і 12 хлопчиків від 3 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у: Дніпровському (83), Оболонському (68) та Подільському (55) районах.

Зазначається, що минулої доби у Києві зареєстровано 764 пацієнтів, які одужали, що вдвічі більше, ніж кількість захворілих за цей же час.

До медзакладів столиці за минулу добу госпіталізували 58 хворих на COVID-19 та 185 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Померли минулої доби 15 жінок віком від 61 до 92 років та 17 чоловіків від 33 до 86 років.

Загалом у Києві зареєстровано вже 7 тис. 214 летальних випадків від COVID-19. В місті на сьогодні - 288 тис. 063 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу, 245 тис. 958 людей - побороли хворобу.

Вакцинація в Україні

За минулу добу від COVID-19 щеплення отримали 99 тис. 826 осіб. Одну дозу введено 29 тис. 382 людям, повністю імунізовані – 70 тис. 444 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 осіб, з них отримали одну дозу – 12 835 126 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 осіб. В цілому проведено 22 669 435 щеплень

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Інна Андаліцька, Вікторія Токарєва, Анастасія Горбачова