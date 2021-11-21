За добу в нашій країні померли понад 370 інфікованих коронавірусом.

У суботу, 20 листопада, коронавірус в Україні COVID-19 знайшли у 10 635 осіб, зокрема, у 99 медпрацівників та 894 дітей.

За добу госпіталізовано 4 048 осіб, а одужали – 14 450, повідомив Telegram-канал "МОЗ України".

За його даними, в суботу померли 377 інфікованих коронавірусом.

Коронавірус в Україні – статистика на 21 листопада:

Усього захворіли 3 332 943 особи;

Усього одужали 2 762 950 осіб;

Усього померло 81 272 особи;

Усього зробили 15 542 112 ПЛР-тестів.

Нагадаємо, 19 листопада коронавірус в Україні знайшли у 18 250 осіб, 18 числа – у 20 050, а 17-го – у 20 591 особи.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк