У суботу в Україні COVID-19 знайшли у понад 10 тисяч осіб / фото УНІАН, Сергій Чузавков
У суботу, 20 листопада, коронавірус в Україні COVID-19 знайшли у 10 635 осіб, зокрема, у 99 медпрацівників та 894 дітей.
За добу госпіталізовано 4 048 осіб, а одужали – 14 450, повідомив Telegram-канал "МОЗ України".
За його даними, в суботу померли 377 інфікованих коронавірусом.
Коронавірус в Україні – статистика на 21 листопада:
- Усього захворіли 3 332 943 особи;
- Усього одужали 2 762 950 осіб;
- Усього померло 81 272 особи;
- Усього зробили 15 542 112 ПЛР-тестів.
Нагадаємо, 19 листопада коронавірус в Україні знайшли у 18 250 осіб, 18 числа – у 20 050, а 17-го – у 20 591 особи.
Статистика госпіталізації хворих на коронавірус протягом 1-7 листопада / інфографіка УНІАН
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.