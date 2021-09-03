Станом на серпень 2021 року укладено більше 40 договорів про медичне обслуговування населення, що дозволяє виконувати операції з трансплантації коштом коштів державного бюджету абсолютно безоплатно для пацієнта.

В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки у приватному медичному закладі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

"У межах пілотного проекту МОЗ уперше в Україні, була проведена посмертна трансплантація печінки у приватній клініці. Доноркою стала 40 річна жінка", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Українського центру трансплант-координації, після того, як консиліум лікарів зафіксував діагноз - смерть мозку, родичі померлої надали дозвіл на проведення трансплантації печінки, серця та нирок.

Читайте такожВ Україні понад 4 мільйони людей повністю вакциновані від COVID-19"Підбір пари "донор - реципієнт" здійснила Єдина державна інформаційна система з трансплантації. При цьому було врятовано ще декілька життів. Трансплантацію серця провели в Інституті серця. Цей орган отримав пацієнт із рідкісною групою крові. Нирки отримали пацієнти клініки Київського міського центру нефрології та діалізу та Київської обласної лікарні. На сьогодні стан усіх реципієнтів стабільний, бажаємо скорішого одужання", - розповіли в МОЗ.

На кінець липня 2021 року в Україні виконано 109 (з них 46 від посмертного донора) трансплантацій нирки, 25 (з них 14 від посмертного донора) трансплантацій печінки, 14 трансплантацій серця.

Станом на серпень 2021 року укладено більше 40 договорів про медичне обслуговування населення, що дозволяє виконувати операції з трансплантації за рахунок коштів державного бюджету абсолютно безоплатно для пацієнта.

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Автор: Леся Лещенко