Цей проект стартує цьогоріч з обласних клінічних і дитячих лікарень, які мають відповідати світовому рівню провідних європейських клінік.

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск лікарень нового формату за кращими світовими стандартами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Трансляція заходу велась на Facebook-сторінці Офісу президента.

Зеленський визначив одним із пріоритетів якісну інфраструктуру та належні умови для праці медиків.

За словами президента важливою є робота медиків в сучасних закладах за сучасними методиками на сучасному обладнанні, де ніщо не заважає зосередитись на головному – лікувати людей, рятувати життя.

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«Лікар має боротись з хворобою, а не з проблемами побуту, як старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання або комунікації», - наголосив він.

Зеленський зауважив, що одним із кроків на шляху до якісної медичної інфраструктури стане новий проект – це запуск лікарень нового якісно іншого формату за кращими світовими стандартами.

«Лікарні однаково комфортні, як для пацієнта, так і для лікаря. Ми починаємо цей проект цьогоріч з обласних клінічних і обласних дитячих лікарень, які мають відповідати світовому рівню провідних європейських клінік і тут мова не лише про столицю і міста-мільйонники – проект буде реалізовано в кожній області України», - розповів він.

За словами глави держави, ці медичні заклади стануть прикладом якості і основою планів для подальшого оновлення всіх лікарень в усій нашій країні.

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Автор: Костянтин Гончаров