Зеленський анонсував запуск лікарень нового формату за світовими стандартами / фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск лікарень нового формату за кращими світовими стандартами. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Трансляція заходу велась на Facebook-сторінці Офісу президента. 

Зеленський визначив одним із пріоритетів якісну інфраструктуру та належні умови для праці медиків. 

За словами президента важливою є робота медиків в сучасних закладах за сучасними методиками на сучасному обладнанні, де ніщо не заважає зосередитись на головному – лікувати людей, рятувати життя. 

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«Лікар має боротись з хворобою, а не з проблемами побуту, як старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання або комунікації», - наголосив він.

Зеленський зауважив, що одним із кроків на шляху до якісної медичної інфраструктури стане новий проект – це запуск лікарень нового якісно іншого формату за кращими світовими стандартами. 

«Лікарні однаково комфортні, як для пацієнта, так і для лікаря. Ми починаємо цей проект цьогоріч з обласних клінічних і обласних дитячих лікарень, які мають відповідати світовому рівню провідних європейських клінік і тут мова не лише про столицю і міста-мільйонники – проект буде реалізовано в кожній області України», - розповів він.

За словами глави держави, ці медичні заклади стануть прикладом якості і основою планів для подальшого оновлення всіх лікарень в усій нашій країні.  

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Автор: Костянтин Гончаров