Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск лікарень нового формату за кращими світовими стандартами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Трансляція заходу велась на Facebook-сторінці Офісу президента.
Зеленський визначив одним із пріоритетів якісну інфраструктуру та належні умови для праці медиків.
За словами президента важливою є робота медиків в сучасних закладах за сучасними методиками на сучасному обладнанні, де ніщо не заважає зосередитись на головному – лікувати людей, рятувати життя.
Читайте такожВ Україні виникла нестача сімейних лікарів - експерт
«Лікар має боротись з хворобою, а не з проблемами побуту, як старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання або комунікації», - наголосив він.
Зеленський зауважив, що одним із кроків на шляху до якісної медичної інфраструктури стане новий проект – це запуск лікарень нового якісно іншого формату за кращими світовими стандартами.
«Лікарні однаково комфортні, як для пацієнта, так і для лікаря. Ми починаємо цей проект цьогоріч з обласних клінічних і обласних дитячих лікарень, які мають відповідати світовому рівню провідних європейських клінік і тут мова не лише про столицю і міста-мільйонники – проект буде реалізовано в кожній області України», - розповів він.
За словами глави держави, ці медичні заклади стануть прикладом якості і основою планів для подальшого оновлення всіх лікарень в усій нашій країні.
Вас також можуть зацікавити новини
- 64% українців не підтримують іноземця в якості міністра охорони здоров’я - дослідження
- Зеленський анонсував будівництво п'яти нових медмістечок в Україні
- Зеленський заявляє, що медична реформа в Україні потрібна, але вона тільки почалась
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram