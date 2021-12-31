Дослідження показало, що ефективність вакцини J&J для запобігання госпіталізації зросла з 63% незабаром після ревакцинації до 84% після 14 днів.

Бустерна доза однокомпонентної вакцини Johnson & Johnson показала 84-відсоткову ефективність у запобіганні госпіталізації серед південноафриканських медичних працівників, які заразилися під час поширення варіанту "Омікрон".

У дослідженні, яке поки не пройшло рецензування, взяли участь 69 092 медпрацівників, які отримали другу дозу вакцини J&J в період з 15 листопада по 20 грудня, повідомляє Голос Америки.

Спостереження показали, що перший курс вакцинації забезпечує значно менший захист від зараження штамом "Омікрон", який був вперше виявлений в південній частині Африки та Гонконгу в кінці листопада і згодом стрімко поширився по світу.

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Однак кілька досліджень показали, що бустерна доза забезпечує значний захист від важкої форми захворювання при зараженні цим варіантом.

Дослідження, проведене в ПАР, показало, що ефективність вакцини J&J для запобігання госпіталізації зросла з 63% до 84% після 14 днів. Через 1-2 місяці після введення бустера ефективність досягла 85%.

"Це переконує нас, що вакцини проти COVID-19 все ще ефективні для цілей, з якими вони були розроблені, а саме для захисту людей від важкої форми хвороби та смерті", - сказала Лінда-Гейл Беккер, одна з керівників дослідження. - Це ще одне свідчення того, що ми не втратили цей ефект навіть при впливі сильно мутованого варіанту".

За словами Беккер, поки рано робити висновки про необхідність додаткових доз вакцини J&J, яка при первинній вакцинації вводиться у вигляді одноразової ін'єкції і яку в силу більш високої термостійкості легше транспортувати у віддалені африканські райони, ніж конкуруючу двокомпонентну мРНК-вакцину від Pfizer.

"Наше дослідження показало, що дві дози дійсно відновлюють повний захист, і я не вважаю, що, виходячи з цього, можна говорити про необхідність третьої або четвертої ін'єкції", – пояснила вона.

Дослідники відзначають, що їхній аналіз мав низку обмежень, включаючи короткий час спостереження. В середньому воно становило вісім днів для медпрацівників, які отримали повторну дозу протягом попередніх 13 днів, і 32 дні для тих, хто ревакцинувався на 1-2 місяці раніше.

Представник науково-дослідного департаменту J&J Матай Маммен в офіційній заяві зазначив, що компанія пов'язує підвищення рівня захисту зі стійкими Т-клітинними відповідями.

"Ці дані вказують на те, що "Омікрон" не впливає на Т-клітинні відповіді, викликані нашою вакциною", – сказав він.

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