В Україні за добу виявлено 937 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 33 дитини та 24 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 559 осіб; зафіксовано 58 летальних випадків; одужала 2 471 особа.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 54 343 (зокрема методом ПЛР – 22 496, методом ІФА – 11 418); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 429.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 231 914 осіб;
- одужало – 2 157 732 особи;
- летальних випадків – 52 181;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 223 випадки;
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 24 випадки;
Дніпропетровська область – 59 випадків;
Донецька область – 51 випадок;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 8 випадків;
Запорізька область – 42 випадки;
Івано-Франківська область – 14 випадків;
Київська область – 51 випадок;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 18 випадків;
Львівська область – 48 випадків;
Миколаївська область – 35 випадків;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 18 випадків;
Рівненська область – 26 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 57 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 49 випадків;
Черкаська область – 33 випадки;
Чернівецька область – 11 випадків;
Чернігівська область – 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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