Серед нових хворих COVID-19 в Україні 5 дітей, разом з тим жоден медпрацівник не захворів на коронавірус за добу.

Минулої доби в Україні було виявлено 244 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 5 дітей. Серед медпрацівників не зареєстрували жодного випадку захворювання. Вчора з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 333 особи, 14 осіб померли, 419 осіб одужали.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 237 тис. 823 особи; 2 млн 171 тис. 601 людина одужала, 52 тис. 484 померли. На сьогодні активними хворими лишаються 13 738 осіб, що на 189 інфікованих менше, ніж минулої доби.

За даними сайту Worldometers Україна знаходиться на 67 місці у світі між Данією та Ізраїлем. У Європі Україна - 12-та. За щоденною кількістю смертей Україна на 5 місці в Європі та на 50 у світі.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 17 351 тест на коронавірус: методом ПЛР — 9 889, методом ІФА — 1 712. Також зробили 5 750 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,9 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

24 363 людини щеплено проти COVID-19 за добу 4 липня 2021 року. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані - 9 103 людини.

Протягом доби працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення та 120 центрів вакцинації.

Станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва