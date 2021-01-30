За його словами, наразі лише 39% українців готові вакцинуватися від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні існує проблема з кількістю людей, які готові до безкоштовної вакцинації.

Читайте такожУ МОЗ попередили про загрозу епідемії дифтеріїПро це він розповів в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

За його словами, наразі лише 39% українців готові вакцинуватися від COVID-19.

"38% медичних працівників, які працюють в лікарнях, які надають допомогу хворим на COVID-19, це екстрена медична допомога, включаючи водіїв і це мобільні бригади, які вакцинуються і входять в перший етап", - сказав він.

Міністр вважає, що такі показники пов'язані з тим, що люди без відповідної освіти коментують питання вакцинації.

"Тому що в нас вважають всі, що питання вакцинації обов'язково треба прокоментувати. Якою вакциною вакцинуватися, чи гарна вона, чи ні. Вибачте, будь ласка. Я лікар за освітою і не дозволяю собі коментувати ці питання. У нас є відповідні експерти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України, коли скажуть, що вона ефективна та безпечна", – сказав Степанов.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН