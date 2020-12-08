Участь України у світовій ініціативі COVAX забезпечить вакцинами лише 20% населення, тому уряд продовжує розробляти комплексний національний план і з іншими сценаріями, аби забезпечити доступ пріоритетних груп до вакцинації.

Глобальний альянс із вакцин та імунізації 5 грудня отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX на вакцину від COVID-19, друга частина заявки буде подана 14 грудня.

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Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров’я МОЗ від 8 грудня.

«5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації (ГАВІ) отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX на 8 млн доз вакцини від COVID-19»,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок активного залучення Центру громадського здоров’я було зібрано більшу частину необхідних даних для формування заявки, завдяки якій наша країна зможе отримати необхідні дози вакцини від COVID-19 для 20% населення. Йдеться про 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.

Зокрема, ЦГЗ забезпечив роботу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), яка сформувала критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19. На основі цих рекомендацій було визначено 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 млн 866 тис. 390), або 50% населення України. До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями тощо.

Паралельно відбулася серія консультацій щодо логістичних питань із Державним експертним центром, Держлікслужбою, операторами авіасполучення, ДП «Укрвакцина», з фармацевтичними підприємствами та складськими приміщеннями. Центр зібрав інформацію щодо потужностей і логістичної спроможності держави, які необхідні не лише для заявки до COVAX, а й для розуміння наявних можливостей країни.

Також було здійснено аудит холодильного обладнання. Центр зібрав інформацію на всіх рівнях - від районного до обласного і сформував спільну базу даних із наявним холодильним обладнанням в Україні.

Таким чином було створено передумови для отримання нашою державою вакцини від COVID-19. Другу частину заявки до COVAX буде подано 14 грудня 2020 року.

«Україна послідовно виконує умови участі в глобальній ініціативі COVAX, аби забезпечити громадян захистом від COVID-19. Перша партія вакцин вже на початку 2021 року забезпечить до 5% обсягу доз, який ми маємо отримати. Наразі триває підготовка логістичних маршрутів, щоби незалежно від необхідного вакцинам температурного режиму ми могли ефективно їх використати», - зазначив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

За його словами, участь України у світовій ініціативі COVAX забезпечить вакцинами лише 20% населення, тому уряд продовжує розробляти комплексний національний план і з іншими сценаріями, аби забезпечити доступ пріоритетних груп до вакцинації.

«Додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету. На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX», - зазначив Кузін.

***COVAX - це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин від COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

Вакцина від коронавірусу для України

5 грудня Степанов заявив, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

В Україні за минулу добу, 7 грудня, виявлено 10 тис. 811 нових випадків COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров