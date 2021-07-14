Одна з партій препарату, як стверджується, надійшла в регіони з порушенням умов транспортування і дотримання холодового ланцюга.

Вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer, яка вимагає складної логістики і дотримання температурного режиму, доставляють в регіони з грубими порушеннями умов зберігання.

Про це повідомляє "Страна", яка опублікувала відповідне відео. Стверджується, що кадри були надані журналістам головою Національної медичної палати України Сергієм Кравченком. Він уточнив, що отримав запис від колег з Держлікслужби.

Одна з партій препарату, як стверджується, надійшла в регіони з порушенням умов транспортування і дотримання холодового ланцюга.

На кадрах розпаковують контейнер з вакцинами, який прибув до Харкова. На записі видно, що вакцина Pfizer надійшла без спеціального контейнера, без холодових елементів. А внутрішній трекер зареєстрував плюсову температуру протягом тривалого періоду часу. При цьому виробник наполягає на спеціальному температурному режимі - від мінус 60 до мінус 80 градусів за Цельсієм.

За словами Кравченка, поки немає рішення про те, що робити із зіпсованою партією вакцини. Хто винен у порушеннях умов транспортування препарату, повинні встановити в МОЗ, Держлікслужбі та управлінні фармаконагляду Держекспертного центру.

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Автор: Дмитро Захаров