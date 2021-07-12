До кінця липня вакцина Pfizer з'явиться в центрах масової вакцинації населення.

Міністерство охорони здоров'я України порадувало громадян, які хочуть отримати визнану в ЄС вакцину від коронавірусу. До кінця липня країна закупить близько 1 мільйона вакцин Pfizer, а препарат з'явиться в центрах масової вакцинації. Отримати його зможуть всі бажаючі з пріоритетом для літніх людей і власників супутніх захворювань.

Першим містом, в якому відкрилася вакцинація препаратом Pfizer для бажаючих, став Чернігів. До кінця липня прищепитися Pfizer можна буде у всіх центрах масової вакцинації. Нагадаємо, що раніше для щеплення був доступний лише китайський препарат CoronaVac.

Де і кому можна отримати щеплення Pfizer

Отримати щеплення препаратом Pfizer можна буде в місцевому центрі масової вакцинації. Дізнатися про наявність препарату можна в самому центрі або за контактним телефоном.

Отримати щеплення зможуть всі бажаючі, які записалися на вакцинацію в листі очікування Дія. При цьому необов'язково, щоб вам приходило запрошення на вакцинацію. Досить бути в листі очікування.

Пріоритет у вакцинації Pfizer отримають літні люди і люди з супутніми хворобами. Це означає, що при недостатній кількості доз саме ці особи отримають препарат в першу чергу. Щеплення не зможуть отримати українці, які вже отримали першу дозу іншого препарату.

Що відомо про вакцину Pfizer

Pfizer або BioNTech BNT162b2 - це РНК-вакцина китайського, американського та німецького виробництва. Її ефективність становить близько 95% після другої дози. Друга доза препарату призначається через 21 день після першої. Вакцина визнана ефективною більшістю країн світу.

Раніше препарат Pfizer в Україні був доступний тільки деяким категоріям громадян, наприклад лікарям і працівникам сфери освіти.

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Автор: Катерина Пулатова