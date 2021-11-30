Через надзвичайний ризик жінка народжувала у присутності бригади хірургів і дитячих реаніматологів.

Українські медики провели унікальну операцію, успішно видаливши вроджену пухлину з голови немовляти.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Про патологію маленького Єгора стало відомо про 33-му тижні вагітності Любові. Хлопчик народився з вагою 3,6 кг – з них третину важила пухлина; вона займала частину голови і шиї.

Через надзвичайний ризик жінка народжувала у присутності бригади хірургів і дитячих реаніматологів в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології.

"Ця локалізація взагалі критична, тому що пухлина проростала в глибокі структури шиї, магістральні судини, нерви, здавлювала дихальні шляхи і стравохід", - уточнили медики каналу.

Видалення пухлини одразу після народження могло призвести до зупинки серця, оскільки до утворення добре надходила кров. Тож спершу лікарі забрали з пухлини кров, а вже після трьох тижнів фахівці інституту Амосова взялися оперувати дитину.

Під час операції хлопчику одразу ж зробили підтяжку обличчя.

"Буде помітний лише рубець, який перед вушком. Усі інші рубці будуть заховані у волоссі. Коли воно відросте, то жодні рубці спереду, ззаду не будуть помітні, усе буде заховано", - переконують хірурги.

Виявляється, пухлина була доброякісна. Зараз малий Єгор проходить курс реабілітації, а вже за півтора місяця поїде додому.

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Автор: Віолетта Орлова