Все залежить від темпів вакцинації, вважає лікар.

Вірусолог Алла Мироненко назвала умову сповільнення COVID-19 в Україні. Доктор медичних наук розповіла, від чого залежать темпи розповсюдження коронавірусу та кому слід перейматися через нові штами та хвилі.

Про це Мироненко повідомила в ефірі телеканалу "Обозреватель".

Так, вірусолог розповіла, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу може покращитися, проте все вирішать темпи вакцинації. Швидкість поширення COVID-19 у будь-якому регіоні України залежить від того, скільки людей вже перехворіли або отримали щеплення.

Люди, які вже вакцинувалися чи отримали імунітет від коронавірусу після того, як перехворіли, мають великі шанси не потрапити до лікарні у випадку зараження. Саме тому, вважає Мироненко, якщо якомога більше українців отримають щеплення, темпи розповсюдження COVID-19 сповільняться.

Читайте такожВ Одесі закінчилися місця для хворих на COVID-19 - волонтер"Не рахуємо тих, хто перехворів і щепився. Перш за все треба щепити тих, які не хворіли. Ті, хто перехворів, зараз вже не захворіють, принаймні до лікарні вони не потраплять, тому що вони мають базовий імунітет, організм вже стикався зі збудником", - розповіла вірусолог.

За словами Мироненко, "Дельта" та інші можливі штами або хвилі коронавірусу вже не будуть сильно загрожувати особам, які мають імунітет. Лікар навела приклад та зазначила, що у першій хвилі коронавірусу хворіли одні особи, а під час другої - вже інші. А наразі "залишилися" ті, які не отримали щеплення й ті, хто ще ніколи не хворів. Саме ці особи у зоні ризику, проте якщо вони вакцинуються - COVID-19 буде не таким лячним.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли з’явиться перша вакцина від коронавірусу українського виробництва.

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Автор: Поліна Кузенко