В Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та коронавірусної хвороби, повідомив очільник МОЗу.

Перша вакцина українського виробництва має бути виготовлена вже у 2022 році.

Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час презентації плану реформ на 2021-2023 роки на виїзній нараді парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці, повідомляє телеканал "Дом".

За словами міністра, в Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та коронавірусної хвороби.

"Це одна з перших. І на етапі підписання - меморандум про інвестицію набагато більшу. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина", - розповів Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, Харківське підприємство "Лекхім" на своєму підприємстві в 2022 році планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах - в тому числі і вакцин проти COVID-19.

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З цією метою група компаній "Лекхім" має намір вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро.

У Харкові також вироблятиметься вакцина "CoronaVac", створена китайською компанією "Sinovac Biotech". У 2021 році група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україну.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

В Україні за добу зробили понад 128 тис. щеплень від COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. "128 тис. 070 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 1 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 тис. 667 людей, повністю імунізовані - 56 тис. 403 людини", - сказано у повідомленні.

Щеплення робили 960 мобільних бригад з імунізації, у 3049 пунктах щеплень та у 350 центрах вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 млн 144 тис. 468 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 5 млн 731 тис. 125 людей.

Автори: Вікторія Токарєва, Тамара Отовська