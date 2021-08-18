Лікарі рекомендують не розчухувати місце укусу, оскільки це може призвести до ще більшого набряку.

Мешканці Закарпаття масово скаржаться на незрозумілі симптоми на тілі, зокрема, після відпочинку на озері в Дідові (Дийда) на Берегівщині.

Люди публікують фотографії, на яких помітно, що на тілі почали з'являтися почервоніння та дрібні укуси. Потерпілі скаржаться, що тіло сильно свербить, але зазначають, що це укуси не комарів.

Скоріше за все, що закарпатці відчули на собі вторгнення американської комахи-кровопийці, на яку вже скаржилися у сусідніх Словаччині та Румунії.

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Це така собі Corythucha ciliata - платановий клоп-кружевниця, інвазивний вид з Північної Америки. Він швидко поширився в Європі, зокрема в Італії, ще з 1960 року, коли вперше був зафіксований. Деякі люди переживають після укусів цих комах побічні реакції, наприклад, дерматоз.

Науковці з Румунії стверджують, що цих комах не можна знищити звичайними хімічними речовинами, якими винищують комарів, оскільки вони мають сильний імунітет.

Адріан Руйканеску, науковий співробітник Інституту біологічних досліджень у Клужі, стверджує, що ці комахи так сильно розмножилися, оскільки у них немає природних ворогів.

"У власній екосистемі вони еволюціонували разом з іншими комахами, а також бактеріями та вірусами, які контролюють та утримують ці популяції у межах норми. У нових районах у цих комах немає власних ворогів, тому популяція не тримається під контролем. Загалом, природа регулює ці речі, але повільно. Тож єдиний вихід - це чекати коли з'явиться місцевий вид бактерій, комах або птахів, які будуть використовувати цих клопів у якості їжі", - каже румунський біолог, пише Mukachevo.net.

Що робити після укусів комах: поради медиків

Лікарі рекомендують при укусах комах не розчухувати місце укусу, оскільки це може призвести до ще більшого набряку і можливості бактерій пошкодити шкіру ще більше.

Аби зменшити свербіж і не допустити інфікування слід:

промити місце укусу водою з милом;

застосувати протисвербіжні креми – згідно з інструкцією;

прийняти антигістамінні ліки.

Також медики радять прикласти лід через тканину на ділянку укусу на 5-10 хвилин, щоб зменшити набряк та свербіж, або розвести водою 1 чайну ложку соди, щоб утворилася паста і прикласти її на 10 хвилин до місця укусу, після чого змити.

Якщо укусів багато по всьому тілу – рекомендується прийняти не гарячий душ.

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Автор: Вікторія Гордієнко