Негативний тест діятиме упродовж трьох діб.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав єдиний спосіб легально проїхати в потязі або міжміському автобусі в Україні з 21 жовтня невакцинованій особі. Саме з цього дня буде суттєво посилено норми пасажирських перевезень через складну ситуацію з коронавірусом.

В ефірі ТСН Ляшка запитали, чи можна буде потрапити в міжміський транспорт, якщо є необхідність відвідати поховання родича або поїхати на лікування. У відповідь він заявив, що якщо поїздка є вкрай необхідною, а пасажир досі не зробив щеплення, він має надати негативний тест.

"Інший варіант - зробити негативний ПЛР-тест, який буде діяти упродовж 72 годин", - зазначив Ляшко.

Він додав, що складність "ковідної" ситуації в Україні полягає не в рівні інфікування, а в збільшенні кількості госпіталізованих, більшість серед яких - невакциновані особи.

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"Самі по собі цифри інфікування не свідчать ні про що, сьогодні ми говоримо про госпіталізацію. Госпіталізації, які ростуть - це тривожний сигнал. Сьогодні як мінімум 95% госпіталізованих - невакциновані. Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть зростати, а це привід оголошувати "червоний" рівень епіднебезпеки", - каже Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще понад 200 осіб.

Нові правила пасажирських перевезень з 21 жовтня

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Автор: Юрій Годован