За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

В Україні за добу виявлено 3509 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 193 дитини та 82 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 1402 особи; зафіксовано 183 летальних випадків; одужали 16 867 осіб. Крім цього, за добу проведено тестувань – 67 564 (зокрема методом ПЛР – 29 280, методом ІФА – 12 440); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 844.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 193 367 осіб;

одужало – 2 006 918 осіб;

летальних випадків – 50 076;

проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 284 випадки;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 187 випадків;

Івано-Франківська область – 71 випадок;

Київська область – 194 випадки;

Кіровоградська область – 33 випадки;

Луганська область – 59 випадків;

Львівська область – 278 випадків;

Миколаївська область – 141 випадок;

Одеська область – 84 випадки;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 233 випадки;

Херсонська область – 138 випадків;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 91 випадок;

Чернівецька область – 89 випадків;

Чернігівська область – 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла