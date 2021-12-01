За даними МОЗ, в Україні з ВІЛ живуть близько 257 тис. людей. При цьому пандемія коронавірусу знижує рівень виявлення хвороб і відтерміновує доступ до лікування.

За останні 5 років кількість смертей від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією, в Україні зменшилася втричі. Проте, через пандемію COVID-19 спостерігається значне зниження тестування на ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

"У нашій країні близько 257 тис. людей живуть з ВІЛ. Епідемія географічно неоднорідна і найбільше її тягар відчувають південно-східні області – Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська та Донецька", - заявив міністр.

За словами Ляшка, національна стратегія подолання епідемії ВІЛ/СНІДу спрямована на профілактику, своєчасну діагностику захворювання, догляд та лікування.

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"На фоні масштабного розширення доступу до антиретровірусної терапії захворюваність на ВІЛ-інфекцію стабільно знижується. За останні 5 років кількість смертей від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією, зменшилась втричі. Але, на жаль, минулого року 2,5 тис. людей з ВІЛ померли. Основна причина цих наслідків – пізня діагностика хвороби. Попри всі наші зусилля, у кожної третьої людини вперше ВІЛ-інфекцію було виявлено вже на стадії СНІДу. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус. Це відбувається тому, що люди нехтують доступною і безкоштовною можливістю зробите тест на ВІЛ-інфекцію", - наголосив міністр.

При цьому Ляшко зазначив, що успіхи в боротьбі з подолання СНІДу в цей момент знаходяться під загрозою через дворічну безперервну кризу COVID-19. "Криза, яка підриває функціонування послуг профілактики та лікування ВІЛ, шкільної освіти, програм із запобігання насильству та багатьох інших", - сказав міністр.

За його словами, через пандемію COVID-19 спостерігається суттєве зниження тестування на ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити.

"Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування", - додав Ляшко.

Він також підкреслив, що препарати для лікування ВІЛ-інфекції, закуповоються за кошти державного бюджету, є в наявності і повністю безкоштовні для українців.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед країн Центральній Європи та Східної Азії Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції.

З цього року в Україні пацієнти з ВІЛ можуть отримувати препарати антиретровірусної терапії у свого сімейного лікаря і перебувати безпосередньо під його наглядом. Також цього року до надання медпослуг з діагностики, лікування тасупроводу осіб з ВІЛ долучено заклади первинної меддопомоги.

Автор: Леся Лещенко