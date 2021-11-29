Обстеження 1 грудня зможуть пройти усі охочі.

У центрі Одеси, на залізничному вокзалі, 1 грудня відбудеться безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ, гепатити та сифіліс.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі громадського здоров'я.

Зазначається, що безкоштовне тестування відбудеться у найближчу середу з 14:00 до 16:00 на залізничному вокзалі. Анонімне обстеження на ВІЛ-СНІД, гепатити В, С і сифіліс можуть пройти всі бажаючі.

Як стверджують в центрі, багато людей поняття не мають про те, що вже хворі і потребують термінового лікування. Зокрема, понад 1 млн українців не знають, що інфіковані вірусним гепатитом С і майже 60 тис. осіб не знають, що у них є ВІЛ.

Читайте такожУ Британії схвалили нове лікування ВІЛ: терапія лише 6 разів на рікПроцедура займе близько 15 хвилин та являє собою один мультитест.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 945 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 231 пацієнта діагностували СНІД, а 136 людей померли від СНІДу.

Медики зазначають, якщо вчасно виявити ВІЛ і дотримуватися лікування, кількість вірусу у крові стає настільки мізерна, що він не проявляється в аналізі крові.

Швидкий тест можна зробити навіть у сімейного лікаря. Це безкоштовно, безболісно і потребує лише краплі крові та 15 хвилин.

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Автор: Лариса Козова